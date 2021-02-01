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Kocaeli'nde korkutan yangın! 56 bin civcivin bulunduğu çiftlik kül oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 56 bin civciv bulunan tavuk çiftliği alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, civcivlerin büyük kısmı telef oldu.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 10:55 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 10:55
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Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi’nde bulunan 3 bin 500 metrekare alana kurulu tavuk çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangını fark eden çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Adrese İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında 56 bin civcivin büyük kısmı telef oldu.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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