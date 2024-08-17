İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2024 Cumartesi / 12 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6982
  • EURO
    37,1433
  • ALTIN
    2716.53
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'nde 'maymun çiçeği' iddialarını ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Güncel

Kocaeli'nde 'maymun çiçeği' iddialarını ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan kişinin M çiçeği hastası olmadığını bildirdi.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 17:52 - Güncelleme:
Kocaeli'nde 'maymun çiçeği' iddialarını ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
ABONE OL

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Kocaeli'de maymun çiçeğinden şüphelenilen hasta karantinaya alındı iddiası" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlanmıştır. İddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.