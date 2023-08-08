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Kocaeli'ndeki patlamaya ilişkin inceleme devam ediyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamayla ilgili teknik inceleme devam ediyor.

AA8 Ağustos 2023 Salı 14:12 - Güncelleme:
Kocaeli'ndeki patlamaya ilişkin inceleme devam ediyor
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TMO silosunda dün meydana gelen patlamanın ardından bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürütüyor. Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti de patlamanın sebebine ilişkin yetkililerle görüşüp incelemelerde bulundu.

İlçenin sahil kesiminde dün saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda patlama meydana gelmiş, yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Körfezin birçok yerinden sesi duyulan patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralananlardan tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan biri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

  • TMO silosu patlama
  • inceleme devam
  • Kocaeli Derince

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