Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, tartışma yaşadığı üvey babasını bıçakla ağır yaraladı

Olay dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı 171. Sokak üzerinde meydana geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Şerife A(32), Atatürk Bulvarı üzerinde bilinmeyen bir nedenle üvey babası Yaşar Y. tartışmaya başladı.
 
Tartışmanın büyümesi sonrasında Şerife A., yanındaki bıçakla Yaşar Y'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Yaşar Y.'yi görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar Y., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar Y., daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kayıplara karışan Şerife A. ise polis ekiplerince yakalayarak gözaltına aldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA