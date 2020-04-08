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Güncel

Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında deniz yoluyla kente giriş ve çıkışları yasakladı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 18:50 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:50
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Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kurul, deniz yoluyla Kocaeli'ye giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Ayrıca, Kocaeli dışından gelen ve ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinde çalışan personelin, tekne dışına çıkmasına ve liman içerisine girmesine izin verilmeyecek. Kentten başka şehirlere gidecek balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olacak.

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, 20 metreden küçük tüm temasları İzmit Körfezi'ne giriş ve çıkışlarında sorgulayarak ilgili kolluk kuvvetlerine bildirecek.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne iaşe, ibate ve hijyen malzeme desteğinde bulunulacak.

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