20 Aralık 2025 Cumartesi
  Kocaeli'yi sarsan saldırı! Futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti
Güncel

Kocaeli'yi sarsan saldırı! Futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de silahlı saldırıda ağır yaralanan 27 yaşındaki futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 12:50
Kocaeli'yi sarsan saldırı! Futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti
Kahreden olay, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi entübe edildi.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

