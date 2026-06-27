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  • ''Kocam intihar etti'' demişti: Askeri personelin şüpheli ölümü gözleri eşine çevirdi
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''Kocam intihar etti'' demişti: Askeri personelin şüpheli ölümü gözleri eşine çevirdi

Tokat'ta 2 yıl önce otomobilinde ölü bulunan askeri personel Muhammed Köseoğlu'nun ölümüyle ilgili, 'kocam intihar etti' diyen eşi Ş.S.K.'nın cinayet şüphelisi olarak yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Olay yerinde silah üzerindeki parmak izlerinin temizlenmiş olması ve sanığın elinde barut izi bulunması üzerine yürütülen soruşturmada, mahkeme heyeti maktulün sağ eliyle kendisini sol göğsünden vurup vuramayacağının bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
''Kocam intihar etti'' demişti: Askeri personelin şüpheli ölümü gözleri eşine çevirdi
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen olayla Muhammed Köseoğlu (23) isimli askeri personel, otomobilinin içerisinde sol göğsünden aldığı kurşun yarası ile öldü. Eşi Ş.S.K., ilk ifadesinde kocasının yanında intihar ettiğini ancak silahı görmediğini söylemişti. Olay yerine gelen yakınlarından ise silahı bulmalarını istemişti. İlerleyen süreçte Ş.S.K.'nın şüpheli ifadeleri, olayın hemen ardından silahın üzerindeki parmak izlerinin temizlenmiş olması, Ş.S.K.'nın elinde barut izlerine rastlanılması cinayet şüphelisi olarak yargılanmasına neden oldu.

Davanın 2. duruşması Zile 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, cinayet şüphelisi olarak yargılanan maktulün eşi Ş.S.K. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık Ş.S.K., önceki savunmalarını yineleyerek suç isnadını kabul etmedi.

Duruşmada tanık ve müşteki sıfatıyla ifade veren maktulün ağabeyi M.K., sanığın olay sonrası tavırlarının şüphe uyandırdığını belirterek, "Eşini öldürmekle suçlanan bir kişinin normal davranmayacağını söylediklerinde bile son derece soğukkanlı ve sakindi. Kardeşim çevresi tarafından sevilen, hayat dolu bir insandı. İntihar edecek biri değildi" dedi.

Askeri personel olduğunu ifade eden M.K., sağ elini kullanan bir kişinin sağ göğsünden bitişik atış mesafesinden kendisini vurmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Maktulün ablası F.S. ise ifadesinde, sanığın olay sonrasında boğuşma izlerini gizlemek amacıyla ellerine sonradan çizikler attığını öne sürdü.

Sağlık personeli olan sanığın olay anına ilişkin anlatımlarında çelişkiler bulunduğunu iddia eden F.S., "Önce kalp masajı yaptığını söyledi, daha sonra ifadesini değiştirerek sadece baskı uyguladığını ifade etti. Ayrıca kardeşimin önce dışarıda, ardından aracın içinde kendisini vurduğunu söyledi. İfadeleri birbiriyle örtüşmüyor" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin, olay yerine gelen kişilere "Silahı bulun" dediği yönündeki sorusu üzerine sanık Ş.S.K. ise, "Evet, öyle bir şey söylemiş olabilirim. Ben sağlıkçıyım, bunun eğitimini aldım. İlk anda onu söylemiş olabilirim" ifadelerini kullandı.

SAĞ ELİYLE KENDİNİ SOL GÖĞSÜNDEN VURUP VURAMAYACAĞI İNCELENECEK

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan mevcut deliller ile taraf beyanlarını değerlendirdikten sonra, Muhammed Köseoğlu'nun sağ elini kullanarak sağ göğsünden bitişik atışla kendisini vurmasının mümkün olup olmadığının bilirkişi tarafından incelenmesine, şüphelinin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi. Bilirkişi raporunun hazırlanması için dava 25 Eylül 2026 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası davayla ilgili açıklamalarda bulunan Muhammed Köseoğlu'nun avukatı Ertuğrul Yılmaz, "Muhammed Köseoğlu'nun ölmesiyle ilgili açılmış olan kamu davasında bugün 2'nci duruşma yapıldı. Duruşmamız 25 Eylül 2026 tarihine ertelendi. Biz bu olayın bir intihar olayı olduğunu düşünmüyoruz. Bizim kanaatimiz sanık tarafından bile isteye öldürüldüğü yönündedir. Yargılama sonucunda gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

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