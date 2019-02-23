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Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir adaylığına itiraz edildi

Başvurusu İl Seçim Kurulu’na geç yapıldığı için İYİ Parti’den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamayınca Demokrat Parti’den (DP) adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına itiraz edildi.

  • İHA
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Burhanettin Kocamaz, aday olabilmek için bulunan formül çerçevesinde DP’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, başvuru evrakını, 21 Şubat’ta Mersin İl Seçim Kurulu’na teslim etmişti. İl Seçim Kurulu, 22 Şubat’ta aday listelerini askıya çıkarmış, Kocamaz da listede DP adayı olarak yer almıştı.
 
Edinilen bilgiye göre, Kocamaz’ın adaylığına bir kişi itiraz ederek, Mersin İl Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verdi.
 
Öte yandan, İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan aday listelerine itiraz süresi bugün akşam saat 17.00’de sona erecek. Seçim kurulları, 25 Şubat Pazartesi günü, yapılan tüm itirazları değerlendirerek sonuca bağlayacak.
 

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