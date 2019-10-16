Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kocan Kadar Konuş filmi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. 20 Mart 2015 Tarihinde vizyona giren Kocan Kadar Konuş filmini, Kıvanç Baruönü yönetti. Kocan Kadar Konuş filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun (Ezgi Mola) gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun’un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun’u takdim etmeye hazırlanırken Efsun’un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan (Murat Yıldırım) çıkar.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola

Rolü : Efsun

Murat Yıldırım

Rolü : Sinan

Nevra Serezli

Rolü : Peyker

Gülenay Kalkan

Rolü : Gönül

Ebru Cündübeyoğlu

Rolü : Nur

Eda Ece

Rolü : Ceren

Muhammet Uzuner

Rolü : Yazar

Begüm Öner

Rolü : Merve