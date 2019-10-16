21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9009
  • 6,5171
  • 282.94
  • 93694.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler?

Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kocan Kadar Konuş filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 20 Mart 2015 Tarihinde vizyona giren Kocan Kadar Konuş filmini, Kıvanç Baruönü yönetti. Romantik-komedi türündeki Kocan Kadar Konuş filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocan Kadar Konuş filmi konusu nedir? Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kocan Kadar Konuş filmi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. 20 Mart 2015 Tarihinde vizyona giren Kocan Kadar Konuş filmini, Kıvanç Baruönü yönetti. Kocan Kadar Konuş filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 

 
KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR? 
Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun (Ezgi Mola) gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun’un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun’u takdim etmeye hazırlanırken Efsun’un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan (Murat Yıldırım) çıkar.
 

 
KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİMLER? 
Ezgi Mola
Rolü : Efsun
Murat Yıldırım
Rolü : Sinan
Nevra Serezli
Rolü : Peyker
Gülenay Kalkan
Rolü : Gönül
Ebru Cündübeyoğlu
Rolü : Nur
Eda Ece
Rolü : Ceren
Muhammet Uzuner
Rolü : Yazar
Begüm Öner
Rolü : Merve
 

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mahkemeden 'Uber' kararı

Mahkemeden 'Uber' kararı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

Türkiye'den Avrupa ülkelerine terör örgütü PKK tepkisi

Türkiye'den Avrupa ülkelerine terör örgütü PKK tepkisi

Anneden kan donduran itiraflar

Anneden kan donduran itiraflar

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Akar´dan Meclis´te ´asker selamı´

Bakan Akar´dan Meclis´te ´asker selamı´

Beyaz atıyla 'kutsal' dağa çıktı

Beyaz atıyla 'kutsal' dağa çıktı

Kilosu 10 lira! Her yıl Ekim ayında toplanıyor

Kilosu 10 lira! Her yıl Ekim ayında toplanıyor

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA