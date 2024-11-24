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  • Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın, üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi
Güncel

Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın, üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi

Aksaray'da Afganistan uyruklu Zakire T. (31), kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Vatandaşlarca eyleminden vazgeçirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

DHA24 Kasım 2024 Pazar 07:34 - Güncelleme:
Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın, üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi
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Olay, saat 18.00 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi Ulu Camii önünde meydana geldi. Afganistan uyruklu Zakire T., kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada üzerine döktüğü benzinin kokusundan etkilenen Zakire T., vatandaşlar tarafından eyleminden vazgeçirildi. Zakire T., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine polis eşliğinde götürüldü. Hastanede temiz kıyafet giydirilen kadının, polis ekiplerine kocasının yurt dışında olduğunu ve kendisini aldattığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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