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Kocası tarafından başından vurulan kadının sağlık durumu iyi

Denizli'de zincir markette barışma talebini geri çevirdiği kocası tarafından başından vurulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 10:57 - Güncelleme:
Kocası tarafından başından vurulan kadının sağlık durumu iyi
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Denizli'de alışveriş için gittiği zincir markette, barışma talebini geri çevirdiği kocası tarafından başından vurulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan zincir markette meydana gelen olayda; eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrılıp 5 ay önce boşanma davası açan iki çocuk annesi Elif Ulubey (47), kendisini takip eden kocası Ahmet Ulubey (52) ile karşılaşmasının ardından karı koca arasında tartışma yaşadı. Barışmak istediği eşini baş başa konuşmak için kendisiyle birlikte gelmeye ikna edemeyen Ahmet Ulubey, yanında getirdiği tabancasını çıkartıp marketteki müşteriler ve çalışanların gözü önünde Elif Ulubey'in kafasına doğru ateş etti. Elif Ulubey, kanlar içerisinde yere yığılırken, eşinin öldüğünü zanneden Ahmet Ulubey daha sonra silahı kafasına dayayarak intihar etti.

Boşanmak istediği kocası tarafından onlarca kişinin gözü önünde vurulan Elif Ulubey, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Elif Ulubey'e sıkılan kurşunun başını ve kulağını sıyırarak geçtiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 çocuk annesi Elif Ulubey'in şiddet gördüğü iddiasıyla 5 ay önce evi terk edip boşanma davası açtığı, ayrıca kendisine zarar vermesinden endişe ettiği kocasına 3 ayrı koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Şehirler arası yolcu otobüslerinde şoför olarak çalışan Ahmet Ulubey'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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