  • Kocası tarafından katledilmişti: Cinayetin ses kayıtları ortaya çıktı
Güncel

Kocası tarafından katledilmişti: Cinayetin ses kayıtları ortaya çıktı

Antalya'da eşi Fadim Temirhanoğulları'nı 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları (48) ile birlikte 'müşterek fail' olarak yargılanan Fikret İnal'ın davasında, hayatını kaybeden kadının ölümünden önce evin içine yerleştirdiği ses kayıtları ilk kez duruşma salonunda dinletildi. Kapalı görülen duruşmada bilirkişi raporuna yansıyan kayıtlarda sanığın, 'Eceline susamışlar. Üç ay sonra ayağının bir taşa takılabilir' gibi tehdit ve küfür içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.

IHA26 Kasım 2025 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Kocası tarafından katledilmişti: Cinayetin ses kayıtları ortaya çıktı
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapıldı. Maktul Fadim Temirhanoğulları'nın, öldürülmeden önce evin içine gizlediği cihazla kaydettiği sesler bilirkişi raporu doğrultusunda mahkemede dinletildi. Raporda, sanığın maktule ve aile bireylerine yönelik tehditlerinde "eceline susamışlar", "üç ay sonra ayağın bir taşa takılabilir" gibi söylemler kullandığı yer aldı.

MÜTALAADA İKİ SANIĞA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcılık, bir önceki duruşmada sunduğu mütalaasında Savaş Temirhanoğulları hakkında TCK 82/1 A, D ve F bentleri kapsamında eşi, kadın ve tasarlayarak öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti. Mütalaada, Fikret İnal'ın da olay sırasında sanıkla birlikte hareket ettiğine dikkat çekilerek "müşterek fail" sıfatıyla aynı ceza ile cezalandırılması istendi. Ayrıca maktulün ölümünden iki ay önce açtığı "silahla tehdit ve hakaret" davasının ana dosya ile birleşmesinin ardından, Savaş Temirhanoğulları'na bu suçlardan da ceza verilmesi talep edilmişti.

"SANIK AVUKATLARI VAHİM VE ETİK DIŞI BEYANLARDA BULUNDU"

Duruşma sonrası açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, özellikle sanık avukatlarının savunmalarını eleştirerek şunları söyledi: "Bugün duruşmada sanıktan ziyade bazı avukatların beyanları dikkat çekiciydi. Savunma etiğiyle bağdaşmayan, cinayetle ilgisi olmayan vahim söylemlerde bulundular. Bir kadının sözde aldatıyorsa ölümü hak ettiğini iddia eden ifadeler kullandılar. Fadim'in namusuyla ilgili gerçek dışı söylemler ortaya attılar. Hatta sanık Fadim'in namusuyla ilgili bir iddiada bulunmazken bile avukatları ailesine yönelik iftiralar attı."

Avukat Tozbey, Fadim Temirhanoğulları'nın eşini aldatmadığına ilişkin çok sayıda delil sunduklarını, bilirkişi raporlarının da bu durumu doğruladığını belirterek şöyle devam etti: "Söz konusu beyanlar hem aileye iftiradır hem de toplumdaki kadınları hedef gösteren tehlikeli söylemlerdir. Bu avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kadınların şiddeti hak ettiğini ima eden her sözün takipçisi olacağız."

Tozbey ayrıca, ses kayıtlarının sanık tarafından reddedilmesine rağmen bilirkişi incelemesinde kayıtlardaki sesin sanığa ait olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Sanık avukatlarının, kayıtların "gizli alındığı için delil sayılamayacağı" yönündeki itirazına da değinen Tozbey, şunları kaydetti: "Hiçbir kadın keyfi olarak ses kaydı almaz. Fadim sürekli tehdit edildiği, şiddet gördüğü ve öldürülmekten korktuğu için bu kayıtları aldı. Bu nedenle mahkeme kayıtları delil olarak kabul etti."

"KIZIMI CANİCE ÖLDÜRDÜLER, İFTİRA DA ATIYORLAR"

Maktulün annesi Mediha Saçlı ise gözyaşları içinde konuşarak şu ifadeleri kullandı: "Benim çocuğuma iftira atıyorlar. Diğer çocuklarımın da namusuna iftira atıyorlar. Kızımı canice öldürdüler. İkisi de katil. Hem öldürdüler hem iftira atıyorlar. Sonuna kadar şikayetçi olacağım."

Mahkeme, bilirkişi raporundaki ses kayıtlarının dinlenmesi ve tarafların beyanlarının alınmasının ardından dosyayı karara bırakmayarak erteledi.

OLAY GEÇMİŞİ

Olay, geçen yıl Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'ta meydana geldi. Fadim Temirhanoğulları, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından lüks bir sitedeki evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni sabah okula gitmek için uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulundu.

Cinayetin ardından Savaş Temirhanoğulları'nın arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı takip eden 24 saat içinde sanığı Korkuteli Bayatbademler'deki bir villada yakaladı. Kaçmasına yardımcı olan Fikret İnal'ın da içinde bulunduğu iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • Antalya cinayet
  • Savaş Temirhanoğulları
  • Fikret İnal

