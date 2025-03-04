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Kocasını kızının nişanlısına öldürttü! 4 kişi tutuklandı

İzmir'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin karısı, kızının nişanlısı ve 2 şüpheli tutuklandı.

AA4 Mart 2025 Salı 12:32 - Güncelleme:
Kocasını kızının nişanlısına öldürttü! 4 kişi tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, Çiğli ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası S.B. (41), 26 Şubat'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, S.B'nin kızının nişanlısı A.G'yi (29) gözaltına aldı.

A.G'nin ifadesi üzerine ekipler, S.B'nin eşi A.B. (42) ile saldırıda kullanılan silahı temin ettikleri ve A.G'nin saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G'yi (17) de yakaladı.

A.B'nin emniyette verdiği ifadesinde, saldırıyı eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle kızının nişanlısı A.G'ye yaptırdığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden öldürülen S.B'nin karısı A.B, kızlarının nişanlısı A.G. ile D.K. ve S.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan A.G'nin olay yerindeki ve olaydan sonra uzaklaştığı anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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