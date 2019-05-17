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Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Bursa´nın Orhangazi ilçesinde 10 yıllık eşi Zülfikar Tuncer´i (39) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İpek Tuncer'in (34) yargılanması tamamlandı. Tuncer son sözünde, 'İki kızım var onları düşünmek istiyorum. Çocuklarıma kavuşmak için tahliyemi istiyorum' dedi. Mahkeme heyeti, İpek Tuncer´e 'kasten eşini öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra tahrik ve iyi hal uygulanarak cezası 18 yıl 4 aya indirildi.

  • DHA
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Olay, geçen yıl Haziran ayında Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer arasında oturdukları apartman dairesinde tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve başını çarptı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfikar Tuncer'in öldüğü belirlendi. İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınan İpek Tuncer, tutuklanarak cezaevine kondu.
 
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'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTİYORUZ'
 
Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde, 'kasten eşini öldürmek' suçundan tutuklu bulunan  İpek Tuncer, karar duruşmasına Yenişehir Kadın Cezaevi´nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile  (SEGBİS) katıldı. Duruşmaya öldürülen Zülfikar Tuncer´in ablaları Saliha Demir, Hanife Çiftçi ve kardeşi Gülümser Can ve taraf avukatları katıldı. Müştekiler, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. 
 
Avukatları Şakir Çalışkan, sanığın eşini uyurken öldürdüğünü, yaptığı savunmalarının tahrik hükümleri uygulanması için yaptığını ifade ederek, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz" dedi.
 
'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İÇİN TAHLİYEMİ İSTİYORUM'
 
Mahkemede söz alan sanık avukatı Veysel Aşkın, müvekkilinin olay sabahı aralarındaki tartışmanın komşuları tarafından duyulduğunu, eşinin elinden kurtulmak için bıçağı bir defa salladığını, daha sonra panikle dışarıya çıktığını söyleyerek, tahrik ve iyi hal indirimin uygulanmasıyla birlikte tahliyesini  talep etti. Önceki savunmalarında, "Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada, korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı. Yaralandığını görünce korkup, dışarı kaçtım. Öldürmek isteseydim bıçağı kalbine vururdum" diyen İpek Tuncer, son sözünde, "İki kızım var onları düşünmek istiyorum. Çocuklarıma kavuşmak ve tahliyemi istiyorum" dedi.
 
Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra açıkladığı kararında, sanık İpek Tuncer´e 'kasten eşini öldürmek' suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, tahrik uygulanarak önce 20 yıla, sonra duruşmadaki iyi halini de göz önüne alarak 18 yıl 4 aya indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 
Kararı duyan müşteki Zülfikar Tuncer'in ablaları, "Adalet yerini buldu" dedi.
 

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