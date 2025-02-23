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Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 16:27 - Güncelleme:
Kocasını öldüren kadın tutuklandı
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İddiaya göre, Merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde Ş.Ç. (35) ile kocası Ömer Ç. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ç, eşi Ömer Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ömer Ç'nin cesedi Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ş.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Ş.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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