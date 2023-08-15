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Kocatepe Camii'ndeki skandalda yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 11:03 - Güncelleme:
Kocatepe Camii'ndeki skandalda yeni gelişme
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmen B.K'nin bir kadınla Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, kolluk birimlerince yürütülen araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile ilgili yayını yapan B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada suç delillerine el konuldu, ele geçirilen dijital materyal de incelemeye alındı.

Zanlılar E.C. ve B.K, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan adli kontrol altına alınmaları talebiyle Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

  • Kocatepe Camii
  • gözaltı
  • uygunsuz kıyafet

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