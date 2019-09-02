Kod Adı: Ressam konusu nedir? Kod Adı: Ressam filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Bu akşam Show TV'de saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kod Adı: Ressam filminin yönetmen koltuğunda Felix Chong yer alıyor. Kod Adı: Ressam filminin oyuncu kadrosunda ise; Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang ve Catherine Chau gibi isimler bulunuyor. Kod Adı: Ressam filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

KOD ADI: RESSAM KONUSU NEDİR?

Hong Kong polisi, “Ressam” takma adıyla bilinen sahte para uzmanı bir çetenin liderini aramaktadır. Çete, işinde o kadar iyidir ki, yaptıkları sahte parayı gerçeğinden ayırmak imkansızdır. Polis, Ressam’ın gerçek kimliğini bulmak için hapiste olan çete üyesi Lee Man’den yardım ister.

KOD ADI: RESSAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Felix Chong'un yönetmen koltuğunda Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang, Catherine Chau gibi isimler yer alıyor.