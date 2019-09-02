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Kod Adı: Ressam konusu nedir? Kod Adı: Ressam filmi oyuncuları kimler?

Kod Adı: Ressam konusu nedir? Kod Adı: Ressam filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon taakipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV'de saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Kod Adı: Ressam filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Kod Adı: Ressam filminin yönetmen koltuğunda Felix Chong yer alıyor. Kod Adı: Ressam filminin oyuncu kadrosunda ise; Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang ve Catherine Chau gibi isimler bulunuyor. Kod Adı: Ressam filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Kod Adı: Ressam konusu nedir? Kod Adı: Ressam filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Bu akşam Show TV'de saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kod Adı: Ressam filminin yönetmen koltuğunda Felix Chong yer alıyor. Kod Adı: Ressam filminin oyuncu kadrosunda ise;  Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang ve Catherine Chau gibi isimler bulunuyor. Kod Adı: Ressam filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
KOD ADI: RESSAM KONUSU NEDİR? 
Hong Kong polisi, “Ressam” takma adıyla bilinen sahte para uzmanı bir çetenin liderini aramaktadır. Çete, işinde o kadar iyidir ki, yaptıkları sahte parayı gerçeğinden ayırmak imkansızdır. Polis, Ressam’ın gerçek kimliğini bulmak için hapiste olan çete üyesi Lee Man’den yardım ister.
 

 
KOD ADI: RESSAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Felix Chong'un yönetmen koltuğunda Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang, Catherine Chau gibi isimler yer alıyor. 
 

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