Kod Adı: Ressam konusu nedir? Kod Adı: Ressam filmi oyuncuları kimler?
Kod Adı: Ressam konusu nedir? Kod Adı: Ressam filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon taakipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV'de saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Kod Adı: Ressam filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Kod Adı: Ressam filminin yönetmen koltuğunda Felix Chong yer alıyor. Kod Adı: Ressam filminin oyuncu kadrosunda ise; Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang ve Catherine Chau gibi isimler bulunuyor. Kod Adı: Ressam filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Kod Adı: Ressam konusu nedir? Kod Adı: Ressam filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Bu akşam Show TV'de saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kod Adı: Ressam filminin yönetmen koltuğunda Felix Chong yer alıyor. Kod Adı: Ressam filminin oyuncu kadrosunda ise; Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang ve Catherine Chau gibi isimler bulunuyor. Kod Adı: Ressam filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
KOD ADI: RESSAM KONUSU NEDİR?
Hong Kong polisi, “Ressam” takma adıyla bilinen sahte para uzmanı bir çetenin liderini aramaktadır. Çete, işinde o kadar iyidir ki, yaptıkları sahte parayı gerçeğinden ayırmak imkansızdır. Polis, Ressam’ın gerçek kimliğini bulmak için hapiste olan çete üyesi Lee Man’den yardım ister.
KOD ADI: RESSAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Felix Chong'un yönetmen koltuğunda Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang, Catherine Chau gibi isimler yer alıyor.
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