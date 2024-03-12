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  • Köksal'dan İmamoğlu'na DEM'lenme resti! “O müteahhit istedi diye partiden gitmem”
Güncel

Köksal'dan İmamoğlu'na DEM'lenme resti! “O müteahhit istedi diye partiden gitmem”

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de iç kavgalar giderek artıyor… CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye kapılarının kapalı olduğunu belirtmesi üzerine partide büyük bir kriz meydana geldi. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in canlı yayındaki açıklamalarına göre Köksal, kendisine kapıyı gösteren İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek 'Ben dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem' dedi.

12 Mart 2024 Salı 01:05 - Güncelleme:
Köksal'dan İmamoğlu'na DEM'lenme resti! “O müteahhit istedi diye partiden gitmem”
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31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de yaşanan "DEM"lenme savaşlarının ardından Burcu Köksal krizi de patlak verdi. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "DEM Parti" restinden sonra partinin İBB Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu da adeta topa tuttu...

"KAPILARIMIZ DEM PARTİ'YE KAPALI"

Hatırlanacağı üzere Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak" dedi. Bu açıklama sonrası PKK'nın partisi DEM Parti ayaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel durumu toplamak için kırk takla attı.

"SÜRÇÜLİSAN OLDU"

Özgür Özel ise Afyon'dan sonra geçtiği Uşak'ta "Burcu Başkan'dan size selam getirdim. Sürçülisan oldu. Burcu Başkan, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi" dedi.

ÖZEL'İ YALANLADI: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Bunun üzerine Burcu Köksal, Özgür Özel'e "Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım" diyerek fitili ateşledi.

İMAMOĞLU FİTİLİ ATEŞLEDİ: YA BAŞKA İŞ YA BAŞKA PARTİ BUL!

Bu konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken İmamoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.

BURCU KÖKSAL: TAVRIM NET!

Melik Yiğitel'in iddialarına göre; Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Burcu Köksal, tavrının net olduğunu belirterek, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM Parti ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim" ifadesini kullandı.

"O MÜTEAHHİT İSTEDİ DİYE BEN BU PARTİDEN GİTMEM"

Köksal'ın ayrıca Özel ile yaptığı telefon görüşmesinde İmamoğlu'nu kastederek, "Ben atadan, dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem" dediği iddiaları da Yiğitel sözlerine ekledi.

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