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  • Koku apartmanı sardı, ardından vahşet çıktı! 28 yaşındaki hamile kadının cesedi bulundu
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Koku apartmanı sardı, ardından vahşet çıktı! 28 yaşındaki hamile kadının cesedi bulundu

Kastamonu'da apartmanı saran koku ihbarı üzerine ekiplerin girdiği evde, 28 yaşındaki hamile kadının cesedi bulundu. Hamile kadının, yapılan incelemesinde vücudunda bıçak izlerinin olduğu ve 10 gün önce öldürüldüğü belirlendi.

IHA21 Nisan 2025 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Koku apartmanı sardı, ardından vahşet çıktı! 28 yaşındaki hamile kadının cesedi bulundu
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Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi.

28 YAŞINDAKİ HAMİLE KADIN BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 28 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.

Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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