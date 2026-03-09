İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0925
  • EURO
    51,1354
  • ALTIN
    7241.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koku şikayetine ekipler geldi: Evden çıkanlara komşular şaşkına uğradı
Güncel

Koku şikayetine ekipler geldi: Evden çıkanlara komşular şaşkına uğradı

Çevrede yaşayanların şikayeti üzerine eve gelen ekipler İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarttı.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 15:45 - Güncelleme:
Koku şikayetine ekipler geldi: Evden çıkanlara komşular şaşkına uğradı
ABONE OL

Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevrede yaşayanların şikayeti üzerine Gülyaka Mahallesi 2983 Sokak'taki 2 katlı evde belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Evde yoğun çöp ve atık bulunduğunu gören ekipler, durumun halk ve çevre sağlığı açısından riskli olduğunu tespit etti. Ev sahibinin verilen sürede temizlik işleminini yapmaması üzerine mahkeme kararıyla ekipler evde temizlik işlemlerine başladı. Evden 12 kamyon çöp çıkartıldı.

Ekiplerin, evdeki temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İnşaat kazısı faciaya sebep oluyordu! İstanbul'da temeli kayan binaya acil tahliye

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.