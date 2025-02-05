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Kolonlardan ses geldiği ihbarı! Şanlıurfa'da 5 katlı bina boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Kolonlardan ses geldiği ihbarı! Şanlıurfa'da 5 katlı bina boşaltıldı
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Selahattin Eyyübi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Saray Apartmanı'nda oturan vatandaşların binadan seslerin geldiği yönündeki ihbarı üzerine AFAD ve polis ekipleri binayı tedbiren boşalttı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonrası hazırlanacak rapora göre apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Tahliye edilen vatandaşlar ise kentteki yakınlarının yanına yerleşti.

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