21 Nisan 2017 tarihinde vizyona giren Kolonya Cumhuriyeti bu akşam saat 20:00'da Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti konusu nedir? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Güldür Güldür yazar ekibinin senaryosunu yazdığı, yine aynı ekipten Murat Kepez'in ilk defa yönetmen koltuğuna geçtiği Kolonya Cumhuriyeti'nde başrolleri Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin paylaşıyor. Kolonya Cumhuriyeti filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Muğla'nın Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekimi gerçekleştirilen Kolonya Cumhuriyeti’nin yapımcılığını Necati Akpınar üstleniyor, görüntü yönetmeni koltuğunda ise Özgür Eken oturuyor.

KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU NEDİR?

Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.

OYUNUCULARI KİMLER?

Çağlar Çorumlu Peker Mengen

Büşra Pekin Mualla/Ajan Smith

Mahir İpek Hilmi

Uğur Bilgin Bahtiyar

Ersin Korkut Salih

Gülhan Tekin Macide

Öner Ateş Muhabir Ümit