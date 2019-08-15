Bu akşam saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek olan Kolpaçino Bomba filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Kolpaçino Bomba konusu nedir? Kolpaçino Bomba filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Yapımını Su Filmcilik'in üstlendiği Kolpaçino Bomba filminin yönetmen koltuğunda Şafak Sezer oturuyor. Özgür(Şafak Sezer) zengin bir ailenin evladıdır. Ancak hayatından memnun değildir. Ne cimri babasından destek görmektedir, ne de zengin kayınpederinden... Kolpaçino Bomba filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

KOLPAÇİNO BOMBA KONUSU NEDİR?

Özgür(Şafak Sezer) zengin bir ailenin evladıdır. Ancak hayatından memnun değildir. Ne cimri babasından destek görmektedir, ne de zengin kayınpederinden...

Özgür’ün geçmişten gelen sevgilisi olan Şale (Arzu Yanardağ) çıkaracağı albüm için maddi destek beklemektedir. Bu desteği bulamayınca Özgür’ü, gizlice çektiği bir şantaj kaseti ile tehdit eder. Kalbi kırık bir kadının ’kadınca’ intikamı gibi görünen bu durumun arkasında aslında çok büyük hesaplar vardır....

Özgür bu durumdan çıkabilmek için kolpaçı arkadaşları Sabri (Aydemir Akbaş) ve Tayfun’dan (Ali Çatalbaş) yardım ister. Kendisine çok güvenen bu ekip, Özgür’ü kurtarmaya çalışırken, kendilerini daha büyük belaların içinde bulurlar...

KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kolpaçino Bomba filminin oyuncu kadrosunda, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Arzu Yanardağ ve Ebubekir Öztürk yer alıyor.