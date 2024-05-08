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Koltuğa oturunca verdikleri sözleri unuttular! İzmir'de büyük işçi kıyımı

Daha birkaç gün önce “Toplu işçi çıkarımı söz konusu değil” açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürlüğü çalışanı 40 işçiyi işten çıkardı. Yaşananlar işçilerin örgütlü olduğu belediye iş sendikasında huzursuzluğa neden olurken, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile görüşmek isteyen sendikacılarla güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise, '250 kişi kriterlere uymuyor” dendi. Belediyenin işçi kıyımına devam edecek olması tepki çekti.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Koltuğa oturunca verdikleri sözleri unuttular! İzmir'de büyük işçi kıyımı
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Seçim meydanlarında 'işçi dostuyum' diyenler koltuğa oturunca verdikleri sözleri çabuk unuttu. Daha birkaç gün önce "Toplu işçi çıkarımı söz konusu değil" açıklaması yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün İZSU Genel Müdürlüğünde 40 işçiyi kapı dışarı etti. Yaşananlar işçilerin örgütlü olduğu belediye iş sendikasında huzursuzluk oluşturdu.

Dün İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile görüşmek isteyen sendikacılarla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Taraflar arasında 40 kişinin işten çıkarılması ile başlayan gerginlik Büyükşehir'in açıklaması ile daha da tırmandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada" 250 kişi kriterlere uymuyor" dendi. Büyükşehir Belediyesinin işçi kıyımına devam edecek olması tepkileri de beraberinde getirdi. Örgütlü sendika eylem kararı aldı.

Eski Başkan Tunç Soyer giderayak yaklaşık 2 bin kişiyi işe aldı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay son üç ayda belediyeye çok sayıda eleman alındığını belirtti. Ardından da işe giriş için evrak teslim eden fakat henüz girişi yapılmayan 1000 kişinin işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

"TOPLU İŞTEN ÇIKARMA YOK" DEDİ AMA...

Tugay'ın açıklamaları belediye çatısı altında görev yapan işçilerde büyük tedirginliğe neden oldu. Söylentilerin artması üzerine Başkan Tugay geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak "Toplu işçi çıkarımı söz konusu değil" dedi.

40 İŞÇİYİ KAPI DIŞARI ETTİ

Günler sonra İZSU Genel Müdürlüğü 40 işçiyi kapı dışarı etti. Önceki gün İZSU önünde işçi çıkarımlarını protesto edip eylem yapan Belediye İş Sendikası, Genel Müdür Gürkan Erdoğan ile görüşmek istedi. Sabah'ın haberine göre, Erdoğan'ın makam odası önünde sendikacılar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan şok gelişme sonrası taraflardan karşılıklı açıklamalar geldi. Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay işten çıkarmalarla ilgili siyasi sorumluluğun Cemil Tugay'da olduğunu belirtip Tugay'a "Emekçinin işiyle ekmeğiyle oynama" uyarısında bulundu.

250 KİŞİ ARANAN KRİTERLERE UYGUN DEĞİL

İzmir Büyükşehir Belediyesi cephesinden ise çalışanları tedirgin eden açıklama geldi. Açıklamada: "İhtiyaç fazlası olduğu, aranan kriterleri taşımadığı, işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler saptanan yaklaşık 250 kişinin de çalıştırılmasının kurum açısından idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur" ifadelerine yer verildi. Büyükşehir'in açıklamaları sendika ile belediye arasındaki gerginlik daha da arttı. Sendika eylem kararı aldı.

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