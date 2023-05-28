Koltuk sevdası! 12'inci kez kaybetti, yine bırakmıyor

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına giderek seçimini yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak girdiği on ikinci seçimden de yenilgiyle ayrıldı.

Seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti.

"Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız." diyen Kılıçdaroğlu, "Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir." ifadeleriyle istifa etmeyeceğini ilan etti.