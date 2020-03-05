Kolunu makineye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı

IHA 05 Mart 2020 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:58

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda mandırada çalışan işçi Hayrettin Palamut, kolunu süt kaymağının kıyıldığı tereyağı yapım makinesine kaptırdı. İşçi acı içinde kalırken, çalışma arkadaşları 112 acil sağlık, itfaiye ve polisi aradı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiyesi kurtarma ekipleri kesme aletleriyle gerçekleştirdikleri titiz ve uzun çalışma sonrası işçinin kolunu makineden kurtardı. Özellikle parmakları zarar gören işçi Hayrettin Palamut tedavisi için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.