KOM ekiplerinden 8 ilde silah ticareti operasyonu: 22 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte "yasa dışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesi"ne yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekiplerce 3 aylık çalışmanın ardından Ağrı'nın Patnos ilçesi, Erzurum, Batman, Diyarbakır, Antalya, Bitlis, Şırnak ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde, 1 AK47 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör, 65 fişek ile 27 ruhsatsız tabanca, 28 tabanca şarjörü, 654 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve 2 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.