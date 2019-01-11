Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya İzmir'de sahte kimlikle yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya'nın İzmir'de sahte kimlikle yakalandığı açıklandı.
- AA
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