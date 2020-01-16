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Güncel

Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu

ZONGULDAK'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 kaçak kömür ocağı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla imha edildi.

DHA16.01.2020  12:02 - Güncelleme: 16.01.2020  12:02

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki ormanlık arazilerde kaçak kömür ocaklarına yönelik çalışma yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlileriyle birlikte yapılan komandoların destek verdiği denetimde, 8 kaçak kömür ocağı tespit edildi. Ekipler tutulan tutanakların ardından kömür ocaklarını dinamitle patlatarak kullanılamaz hale getirdi.

Jandarma ekipleri ocak sahibi olduğu tespit edilen kişiler hakkında işlem yaptı. Jandarmanın kaçak ocaklara yönelik operasyonlarının süreceği öğrenildi.

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