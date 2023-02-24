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Komandolar Adıyaman'da 35 bin metrekare alana çadır kent kuruyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri, 35 bin metrekare alana çadır kent kuruyor.

AA24 Şubat 2023 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Komandolar Adıyaman'da 35 bin metrekare alana çadır kent kuruyor
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun giderilmesi için 10. Komando Tugay Komutanlığı personeli yoğun mesai yapıyor.

Afet bölgesinin gece gündüz güvenliğini sağlayan komandolar, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve çadır kurulumu çalışmalarında da görev alıyor.

Komandoların Karapınar Mahallesi'ndeki 35 bin metrekare alana kurduğu eksi 20 dereceye kadar dayanıklı çadırlara vatandaşlar yerleşmeye başladı.

Bölgede şu ana kadar 200 çadır kurulumunu yapan komandolar, kalan 100 çadırın da yerleşimini tamamlamak için yoğun çalışıyor.

Çamaşırhane ve banyo hizmetlerinin de verildiği çadır kentte kurulan seyyar mutfak ve fırın ünitesinde ise günlük 1500 porsiyon yemek ve 1500 ekmek çıkarılıyor.

Mehmetçik, çadır kenti kullanan ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenip zaman zaman onlarla futbol oynuyor.

Çadır kentte kalan İbrahim Demir, AA muhabirine, depremlerde yakınlarını kaybettiklerini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, bizlere çok yardımcı oldular. Yemek, çadır, battaniye, erzak, kıyafet verdiler. Allah razı olsun. Herkes elinden geleni yaptı. Türkiye'den çok büyük yardımlar geldi. Burada çadırlar var, iyi ki burası var, en azından başımızı sokacak, gece yatabileceğimiz bir yerimiz var." diye konuştu.

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