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Komandolar, engel tanımıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadele operasyonunda dev kayaların arasından yardımlaşarak zirveye tırmanan komandoların fotoğrafını, Twitter hesabından 'Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları' yazısı ile paylaştı.

  • DHA
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Komandolar, yurt içinde ve sınır ötesinde zor arazi koşullarında terörle mücadele harekatı kapsamındaki operasyonları sürdürüyor.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarının sığınak ve mağara olarak kullanma ihtimali olan bölgelerde her deliğe bakılıyor.

Komandolar, zor koşullarda yürütülen operasyonlarda karşılaştıkları tüm engelleri de aşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadele operasyonunda dev kayaların arasıdan yardımlaşarak zirveye tırmanan komandoların fotoğrafını, Twitter hesabından 'Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları.' notuyla paylaştı.

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