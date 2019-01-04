Komandolar Hakurk bölgesinde operasyonda

Edinilen bilgiye göre, komandolar Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyon kapsamında arazi aramalarında teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Bulunan malzemeler arasında üç AT-4 tanksavar silahı, RPG-7 roketatar silahı ile silaha ait 11 anti-tank mühimmatı, 10 sevk fişeği ve 200 biksi tüfeği mühimmatı da yer aldı.