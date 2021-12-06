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Komandolar su altında kalan evleri temizledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarmalar, Marmaris'te sağanak sonrasında zarar gören evlerde temizlik yaptı.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 23:11 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 23:11
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Komando ve jandarmalar, İçmeler Mahallesi'nde 5 Aralık'ta yaşanan sağanak nedeniyle su altında kalan ev ve bahçelerindeki çamur tabakasını temizledi.

Hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü ilçede 97 vatandaşın Marmaris Belediyesine zarar beyanında bulunduğu bildirildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve ilgili personel de sağanaktan etkilenen vatandaşları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

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