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KOM'dan Diyarbakır'da eş zamanlı 'Elek' operasyonları: 9 gözaltı

Diyarbakır'da polisin düzenlediği 'Elek' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi.

IHA24 Kasım 2023 Cuma 16:04 - Güncelleme:
KOM'dan Diyarbakır'da eş zamanlı 'Elek' operasyonları: 9 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 9 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine Cumhuriyet başsavcılığından alınan izinle girildi.

Aramalarda; 9 değişik çaplarda tabanca, 12 tabanca şarjörü, 153 farklı çaplarda mermi, 2 av tüfeği, 250 av tüfeği kartuşu, 1 adet roni olarak tabir edilen tam otomatiğe dönüştürme aparatı, 1 balistik yelek, farklı çeşitte bir miktar uyuşturucu hap ve farklı sayıda silah aparatı ele geçirildi.

9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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