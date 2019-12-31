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Komik yeni yıl mesajları: Sevdiğine, arkadaşına, akrabana en güzel yeni yıl mesajları burada!

2020'ye saatler kala komik yeni yıl mesajları araştırılıyor. Sevdiğine, arkadaşına, akrabana en güzel yeni yıl mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Yılbaşı heyecanı bu gece yarısından itibaren kutlama ve etkinliklerle yaşanmaya başlanacak. Yeni yıla girerken yeni yıl dileklerini çevresindekilerle paylaşmak isteyenler için en güzel, en özel ve en anlamlı mesajları derledik. Yılbaşı hazırlıkları devam ederken; cep telefonları ve sosyal medyadan yılbaşı mesajları da gelmeye başladı. İşte 2020 yılbaşı mesajları..

31.12.2019  15:19 - Güncelleme: 31.12.2019  15:19
Yılbaşı hazırlıkları devam ederken; cep telefonları ve sosyal medyadan yılbaşı mesajları gönderilmeye başlandı. Erken saatlerden itibaren başlayan yılbaşı mesajları paylaşımları gün boyu devam edecek. Yeni yılda çevresindekilere iyi dileklerde bulunmak isteyenler yılbaşı mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Komik yeni yıl mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Sevdiğine, arkadaşına, akrabana en güzel yeni yıl mesajları burada.


KOMİK YENİ YIL MESAJLARI


Seni yeni yıl partisi için bir servet harcamaktan kurtardım. Hemen mail’lerine bak ve online yapacağımız partinin hazırlıklarına hemen başla. Mutlu yıllar!

Artık sana daha fazla başarı dilemek istemiyorum. Zaten birçok şeyi başardın. Bu yıl benim olmalı. Bana mutlu yıllar dile!


Acı ve gözyaşının daha güçlü olmamanıza yardımcı olduğunu söylüyorlar, bu yüzden ben de sana bu sene daha fazla gözyaşı ve acı diliyorum. Böylece geçen yıldan daha güçlü olabilirsin. Mutlu Yıllar!


Yılbaşından beş dakika önce bir pizza sipariş edeceğim ve geldiklerinde bu siparişi bir yıl önce verdiğimi söyleyeceğim. Mutlu yıllar!


Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!


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