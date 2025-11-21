TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi.

Görüşmede, komisyonun İmralı ziyareti planı ele alınacak.

Süreç komisyonu kapalı oturumda İmralı ziyaretiyle ilgili oylama kararı aldı.

Kurtulmuş, "Şimdi bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin artık herhalde çok fazla toplanacağımız bir durum kalmadı. Bundan sonraki süreçte özellikle geçtiğimiz 17. toplantıda ele alınan her birisi fevkalade hayati öneme haiz olan, gerek bakanlarımız gerek de Milli İstihbarat Başkanımızın bize yaptıkları bilgilendirmeler çerçevesinde o konuların ele alınması, bundan sonraki sürece ilişkin bazı konuların açık bir şeklide burada net bir şekilde konuşulması, atılacak adımların konuşulması bakımında bundan sonra toplantının kapalı oturum şeklinde yapılmasını oylarınıza sunacağım. Ve kapalı oturum şeklinde devam edecek." dedi.

CHP ÜYE VERMEYECEK

CHP Grup başkanvekili Emir, "CHP olarak İmralı Komisyonu Heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz." dedi.

MHP'den İmralı'ya gidecek isim belli oldu