Adana'da Seyhan Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü, 'duyuru ve tanıtım yapılması hizmeti' için 25 Mart'ta maliyeti 31 milyon 282 bin TL olan bir ihaleye çıktı.

İhaleye, Çukurova Ajans 25 milyon 454 bin TL, Soner Barulay 25 milyon 130 bin TL ve Tanır Emre Üzelgeçici de 14 milyon 185 bin TL teklif sundu. Komisyon, ihaleyi ikinci en yüksek teklifi yapan Barulay'a verdi. Komisyon kararını da 'ekonomik açıdan en avantajlı teklif' olarak duyurdu.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, en düşük teklifi vermesine rağmen ihaleyi alamadığını söyleyen Üzelgeçici, karara itiraz edip sonuç alamadıklarını belirterek, "Teklifimiz için komisyon 'aşırı düşük' dedi. Bu konuda bölgenin en güçlü firmasıyız. Biz teklifimize göre 4 milyon 185 bin TL kâr elde ediyoruz. Diğerlerinin ortalama da kârı 15 milyon TL" dedi.