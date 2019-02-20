Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu kabul edildi
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.
- İHA
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.
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