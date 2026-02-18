İSTANBUL 10°C / 3°C
Güncel

Komisyonda tarihi ''Türkiye Uzlaşısı'' raporu! Dikkat çeken ''Umut hakkı'' ve ''kayyum'' detayı

Terörsüz Türkiye Komisyonu son toplantısını bugün yapıp, raporunu açıklayacak. 'Tam uzlaşı' ile hazırlanan raporda, kayyumlara atıfla 'Olağanüstü idari yaptırım uygulamalarına' son verilmesi tavsiyesinde bulunuluyor. 'Umut hakkı' için 'uluslararası sözleşmelere' dikkat çekiliyor.

18 Şubat 2026 Çarşamba 08:23
ABONE OL

Meclis Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrasında komisyon üyelerinin üzerinde tam uzlaşı sağladığı raporun, kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Komisyona üye veren siyasi partilerin uzlaşı sağlaması, 'Türkiye Uzlaşısı' olarak tarihi bir öneme sahip. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, raporda, doğrudan ifadelendirilmese de 'Umut Hakkı' ve 'kayyım' uygulamalarına da atıf olduğu belirtildi. Umut Hakkı için infaz yasasında yapılacak düzenlemede uluslararası sözleşmelerin Anayasa'nın 90. Maddesi uyarınca uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilecek. Kayyım konusunda da olağanüstü idari yaptırım uygulanmayacağı vurgusu yer alıyor.

TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME

Tüm yasal düzenlemelerin terör örgütünün silah bırakma şartına bağlı olduğu öncelikle belirtiliyor. Silah bırakmaya bağlı olarak, hızlı bir 'teyit ve tespit' sürecine girilecek. Örgüt mensuplarının tabi olduğu süreç teyit ve tespit mekanizmaları ile denetlenecek. Raporda, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek yasal düzenlemelere de atıf yapılıyor. Silahların bırakılması süreciyle birlikte ele alınacak müstakil yasanın, sürecin sonuçlarını tümüyle ortadan kaldıracak ve demokratik siyaset zeminini güçlendirecek ölçüde kapsayıcı olması tavsiyesi yapılıyor.

Ayrıca silah bırakan ve suç işlemediği tespit edilen teröristlerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesi ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesinin temel amaç olduğu belirtiliyor.

