AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle kız çocuklarının eğitiminden, kadınlara dönük şiddete karşı mücadeleye kadar bir çok alanda çok yünlü bir mücadele verdik

KADEM bir kampanya başlattı turuncu nokta kampanyası. Benimde taktığım bu rozet ile bu kampanyayı destek verilmesi gerekiyor.

Kadının uğradığı şiddet sadece bir bireyin uğradığı şiddet olmuyor o bütün bir toplumun uğradığı şiddet oluyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele sürecek.

Hepimizin acı çektiği hepimiz çok olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıyoruz. Siyasetin üzerine düşen vazifeyi her zaman yapması bizim gündemimizde

Siyasetin dilinden medya diline kadar ailede kullanılan dile kadar her konuda ki hassasiyetlerimizi sürekli güncelleyerek ve toplumla paylaşarak kötülükle mücadeleyi sürdüreceğiz

Aile Bakanlığı'mız şiddetle mücadele konusunda 7 gün 24 saat boyunca faaliyetlerini yürütüyor

Yapay zekâ veya başka bir şey bilgiye ulaşma metotlarını değiştirebilir ama hayat rehberliği manasında öğretmenlerimizin olmadığı bir dünya barbarlığa teslim olmuş bir dünyadır.

Öğretmenlik sadece bilgiyi aktaran, bilgiyi öğreten meslek değil. Bilginin ne olduğunu nasıl yaklaşılacağını da değerlendirmek lazım

GÜNEY AFRİKA'DAKİ G20 ZİRVESİ

Afrika, küresel adalet açısından ve bu zirvede de ifade edilen eşit ve adil ortaklık mottosu açısından çok daha fazlasını hak eden bir kıta.

Dünyanın büyük ekonomilerinin ilk defa Afrika kıtasında G20 formatında bir toplantı yapmasının altını çizmek gerekiyor. Onurlu yaşamı herkes hak eder, Afrika mahrum bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20'deki iradesinden gurur duyduk. Cumhurbaşkanımız Gazze'ye dikkati çekti

Gazze'deki ateşkes her gün ihlal ediliyor. İsrail ateşkesi ihlal ediyor

Dünyanın önemli ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanımızın dünyada yükselttiği dengeli sesin çatışma bölgeleriyle ilgili ortaya koyduğu arabuluculuktaki liderliğin ne kadar kıymetli olduğunun altını çizdiler

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye konusunda cumhur ittifakı olarak ne yaptığımız biliyoruz. Terörsüz Türkiye'den taviz yok

Devletin terörle mücadele konusunda sert güç unsurları vardır aynı zamanda da hukuk devletinin ve demokrasinin imkanları içerisinde yumuşak güç unsurları vardır

PKK bütün uzantılarıyla silah bırakmalı. Odak nokrası tüm unsurların feshidir. Hedef terörsüz Türkiye, bu devlet politikası.

Terörsüz Türkiye'nin odak noktası PKK'nın bütün unsur ve uzantıları ile fesih ve silah bırakmasıdır. Irak için geçerli, Suriye için geçerli, İran'daki kolları için geçerli, illegal yapılanmalar için geçerli, Avrupa'daki yapılanmalar için geçerlidir

Türkiye Cumhuriyeti kendi gündemine hâkim olarak bu süreci sürdürmektedir. Terörü hem ülkemizin hem bölgemizin gündeminden çıkarmak için önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Büyük milletimiz, Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda bir taviz ve pazarlık hiçbir şekilde söz konusu değildir

Siyasi etiketlemeler yoluyla adlandırmalar yoluyla süreci zehirlemeye çalışanların sürecin üzerine toksik enerji boşaltmaya çalışanların yaptıklarına müsaade etmeyeceğiz

SDG, terör örgütü PKK'nın Suriye koludur. "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" yaklaşımı çerçevesinde, bu yapı Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkmalıdır.

Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği pazarlık kabul etmez erteleme kabul etmez müzakere kabul etmez. Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenlik hassasiyetleri en net şekilde yerine getirilir

Bir terör örgütünün örneğin DEAŞ'ın "ben İslam'ı temsil ediyorum" ya da "ben İslam'ın şu mezhebini temsil ediyorum" demesi ne kadar gayrimeşru ise aynı şekilde "ben Kürtleri temsil ediyorum" ya da "ben Dürzileri temsil ediyorum" gibisinden şeklinden konuşması o kadar gayrimeşrudur.