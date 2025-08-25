İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

Komisyonun toplantı programları belli oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski TBMM başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek..

25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:53
Komisyonun toplantı programları belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski Meclis başkanlarını, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile bazı baro başkanlarını dinleyecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Kurtulmuş'un başkanlığında 27 ve 28 Ağustos'ta TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Komisyon, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 6. toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanlarını dinleyecek.

Komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak 7. toplantısında ise eski TBMM başkanlarının sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak. Toplantının birinci oturumunda Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, ikinci oturumunda ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop dinlenecek.

