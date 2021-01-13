İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2021 Çarşamba / 29 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4398
  • EURO
    9,0561
  • ALTIN
    443.545
  • BIST100
    1554.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kommersant gazetesi, Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayan yeni haritayı yayımladı
Güncel

Kommersant gazetesi, Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayan yeni haritayı yayımladı

Rus basını, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından oluşan yeni haritayı yayımladı. Yayımlanan harita ile Türkiye'yi doğrudan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bağlayacak ticaret yolu da netleşmiş oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:47
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 11 Ocak’ta Moskova’da gerçekleştirdiği zirvenin detayları belli oldu. Rus basını, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından oluşan yeni haritayı yayımladı.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, yayımlanan harita ile Türkiye’yi doğrudan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bağlayacak ticaret yolu da netleşmiş oldu.

Söz konusu zirveden çıkan kararlar, bölge ülkeleriyle arasındaki ticaret yollarındaki tıkanıklıkları çözen Azerbaycan için yeni bir zafer olarak görüldü. Ermenistan tarafında ise, 44 gün süren Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından alınmış yeni bir mağlubiyet havası yaşanıyor.

Varılan anlaşma sonucunda oluşturulan yeni ticaret yolları üç temel üzerine yükseldi:

1. Azerbaycan’dan Nahçıvan ve Türkiye’ye uzanan bir yol

2. Rusya’dan Türkiye ve Ermenistan’a uzanan bir yol

3. Ermenistan’dan Rusya ve İran’a uzanan bir yol

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.