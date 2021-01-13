13 Ocak 2021 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 11 Ocak’ta Moskova’da gerçekleştirdiği zirvenin detayları belli oldu. Rus basını, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından oluşan yeni haritayı yayımladı.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, yayımlanan harita ile Türkiye’yi doğrudan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bağlayacak ticaret yolu da netleşmiş oldu.

Söz konusu zirveden çıkan kararlar, bölge ülkeleriyle arasındaki ticaret yollarındaki tıkanıklıkları çözen Azerbaycan için yeni bir zafer olarak görüldü. Ermenistan tarafında ise, 44 gün süren Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından alınmış yeni bir mağlubiyet havası yaşanıyor.

Varılan anlaşma sonucunda oluşturulan yeni ticaret yolları üç temel üzerine yükseldi:

1. Azerbaycan’dan Nahçıvan ve Türkiye’ye uzanan bir yol

2. Rusya’dan Türkiye ve Ermenistan’a uzanan bir yol

3. Ermenistan’dan Rusya ve İran’a uzanan bir yol