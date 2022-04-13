Komşu iki esnaf arasında park yeri kavgasında kan aktı

Olay, Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerinde kırsal Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen ve komşu olan iki esnaf arasında, iş yerinin önündeki iş makinesinin park yeri konusunda tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken yerde çok sayıda boş kovana rastlandı.

Yaralılardan M.Ö. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3'ü ağır 6 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nca sevk edilen ekipler, mahallede geniş önlemi alırken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.