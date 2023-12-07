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Güncel

Komşu ile yeni dönem kapıda! 6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl sonra ilk kez bugün Yunanistan'a gidecek. Ziyarette Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

7 Aralık 2023 Perşembe 08:37 - Güncelleme:
Komşu ile yeni dönem kapıda! 6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı dolayısıyla Yunanistan'a ziyarette bulunacak.

Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Atina'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, bugün Yunanistan'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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