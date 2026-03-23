Güncel

Komşu kavgasında bıçaklar ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Çorum'da komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 09:16
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 7. Sokak'ta aralarında önceden husumet bulunan komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOMŞU KAVGASINDA 6 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri, kavgayı biber gazı kullanarak kontrol altına aldı.

Kavgada sopalarla darbedilerek yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'teki göçükten ses geldi! Enkaz altındaki yakınıyla telefonda görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
