İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk balıkçı teknesini havaya ateş ederek taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı "Barbaros-4" isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiği bildirildi.

Bunun üzerine olay mahalline derhal bölgede görev yapmakta olan bir sahil güvenlik gemisi ve bir sahil güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi.

Görevlendirilen sahil güvenlik unsurlarınca orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasarın tespit edilmediği, balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikalinin sağlandığı kaydedildi.

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