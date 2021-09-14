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Komşuda DEAŞ saldırısı: 1 asker öldürüldü

Irak'ın Salahaddin kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü bildirildi.

AA14 Eylül 2021 Salı 19:55 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 19:55
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından Salahaddin'e bağlı Mezarih köyüne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda teröristlere karşılık veren köydeki Irak ordu mensubu bir askerin öldüğü ifade edildi.

Saldırganların daha sonra bölgeyi terk ederek bilinmeyen bir yere kaçtıkları kaydedilen açıklamada, bölgede güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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