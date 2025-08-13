İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Komşuda ortak operasyon! Türkiye'nin aradığı 12 isim enselendi

Türkiye ve Gürcistan İçişleri Bakanlıkları tarafından ortak yürütülen operasyon sonucu, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişinin Gürcistan'da gözaltına alındığı bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı Dondoladze operasyon hakkında bilgi verirken Türkiye ile uzun yıllar boyunca yakın işbirliği yürüttüklerini ifade etti.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:27
Komşuda ortak operasyon! Türkiye'nin aradığı 12 isim enselendi
Türkiye ile Gürcistan tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon hakkında başkent Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkililerinin de katıldığı basın toplantısında konuşan Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı İrakli Dondoladze, ülkesinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

İki ülkenin ilgili bakanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'nin aradığı 12 Türk vatandaşının gözaltına alındığını kaydeden Dondoladze, şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saat içerisinde Gürcistan genelinde yürütülen polis operasyonu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Türk meslektaşlarımızla birlikte yürütülen operasyonel tedbirleri ve soruşturma çalışmaları sonucu, Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Türk kolluk kuvvetleri tarafından aranan 12 kişiyi gözaltına aldı."

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA TEŞEKKÜR

Dondoladze, Türkiye'nin son 5 yıldır aradığı kişilerden 8'inin, uluslararası arama başlatılmadan önce Gürcistan'a girdiğini, 4'ün ise yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını aktardı.

Gözaltına alınanların, çocuk da olmak üzere "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürme girişimi", "soygun", "sağlığa kasten ağır zarar verme", "organize suç örgütü kurma ve örgüte üye olma", "gasp", "hırsızlık", "yasa dışı olarak silah satın almak ve taşıması", "uyuşturucu suçları", "belgede sahtecilik", "yatırım dolandırıcılığı" suçlamalarıyla arandığını aktaran Dondoladze, bu şahısların Türkiye'ye iade edilmesi süreci için gereken çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Dondoladze, operasyonun hazırlık süreci ve gerçekleştirilmesinde sağladığı desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Dondoladze konuşmasında, uzun yıllar boyunca Türkiye ile yakın işbirliği yürüttüklerini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkilisi de Gürcistan tarafına işbirliği için teşekkür ettiklerini ifade etti.

