İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8156
  • EURO
    50,1775
  • ALTIN
    5951.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Komşudaki grev sınır kapılarını tıkadı... Uzun kuyruklar oluştu
Güncel

Komşudaki grev sınır kapılarını tıkadı... Uzun kuyruklar oluştu

Yunanistan'da 2 Aralık'tan bu yana süren çiftçi eylemleri, Türkiye'den Yunanistan'a açılan sınır kapılarındaki tır trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eylemler kapsamında Yunan çiftçilerin traktörleriyle Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı çevresinde yolu daraltması, İpsala Sınır Kapısı'ndaki geçişleri ciddi ölçüde kısıtladı.

AA19 Aralık 2025 Cuma 14:42 - Güncelleme:
Komşudaki grev sınır kapılarını tıkadı... Uzun kuyruklar oluştu
ABONE OL

Bu nedenle kapıdan yalnızca bozulabilir gıda maddeleri ile ilaç gibi acil yük taşıyan tırlara geçiş izni veriliyor.

Diğer yük gruplarını taşıyan araçların Yunanistan'a geçişine izin verilmemesi üzerine İpsala'dan geçemeyen tır sürücüleri, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönelmek zorunda kalıyor.

Alternatif kapılara yönelen araç sayısındaki artış, Kapıkule ve Hamzabeyli'de zaman zaman tır kuyruklarının oluşmasına yol açarken, tır parklarında da yoğunluk gözleniyor.

Yetkililer, eylemlerin devam etmesi halinde sınır kapılarındaki yoğunluğun artabileceğini belirtiyor.

Yunan çiftçilerin eyleminin gelecek haftaya kadar süreceği öngörülüyor.

SÜRÜCÜLER ZAMAN KAYBI YAŞIYOR

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış sırasında bekleyen tır sürücülerinden Nihat Yılmaz, AA muhabirine, uzun süredir sırada beklediğini söyledi.

Yunan çiftçilerin eylemlerinin tır sürücülerini olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, "İpsala'dan geçişlerin olmamasından dolayı sürücüler Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneldi. Buralarda yoğunluk oluyor. Bizim için zaman kaybı oluyor." dedi.

Hakan Erdoğan ise eylemler nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bekleme sürelerinin arttığını ifade etti.

Ticaretin aksadığını vurgulayan Erdoğan, "Her iki kapıda aşırı yoğunluk oluştu. Tır yoğunluğu Kapıkule ve Hamzabeyli'de iki katına çıktı. Yunan tarafından kapının kapanması, tır sürücülerinin bekleme sürelerini artırdı. Burada olan bize oluyor. Uzun sıralarda bekliyoruz. Bu eylemin bitmesini ve İpsala'da tekrardan geçişlerin başlamasını umuyoruz." diye konuştu.

  • yunanistan
  • çiftçi
  • protesto
  • sınır kapısı
  • tır trafiği

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.