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Komşudaki krize Türkiye çözümü: Su altyapısı konusunda ilk toplantı yapıldı

Türkiye ile Irak arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısı Bağdat'ta gerçekleştirildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin detaylar paylaşıldı.

AA16 Şubat 2025 Pazar 18:07 - Güncelleme:
Komşudaki krize Türkiye çözümü: Su altyapısı konusunda ilk toplantı yapıldı
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Türkiye ile Irak arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısı Bağdat'ta gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Irak Başbakanlık Müsteşarlar Heyeti Başkanı Abdül Kerim Faysal eş başkanlığındaki heyetler arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısının Bağdat'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

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